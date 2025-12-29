Muharemovic obiettivo del Bournemouth: per il Sassuolo servono 30 milioni di euro

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore centrale del Sassuolo Tarik Muharemovic è nel mirino del Bournemouth, squadra del ds ex Roma Tiago Pinto, che sta valutando un possibile affondo per il prossimo giugno. Al contempo, anche l’Inter mostra un forte interesse: il club nerazzurro, alla ricerca di un profilo giovane e di prospettiva per la linea difensiva, vede nel giovane bosniaco un obiettivo sensibile per rafforzare e ringiovanire la difesa a disposizione di Chivu.

La stessa Juventus, che mantiene ancora il 50% sulla futura rivendita del giocatore del Sassuolo, potrebbe sfruttare questa percentuale per cercare di abbassare la richiesta di 30 milioni di euro avanzata dai nerazzurri per Frattesi, inserendo proprio Muharemovic come possibile 'pedina di scambio' una volta riaccolto il calciatore alla Continassa.