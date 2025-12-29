Fiorentina, occhi anche su Brescianini per il centrocampo: il classe 2000 saluterà l'Atalanta

Sarà un gennaio di grandi cambiamenti in casa Atalanta e uno dei giocatori pronti a cambiare aria è sicuramente Marco Brescianini, pronto a salutare già durante il mercato invernale. Sul giocatore c'è da tempo la Lazio, ma in queste ultime ore anche la Fiorentina si è mossa su di lui, consapevole di dover effettuare una sessione di mercato di rivoluzione visti i 9 punti in classifica e il rendimento deficitario della squadra viola. Secondo Sky Sport, uno dei nomi che interessano a Goretti è proprio Brescianini.

Per l'ex Frosinone solamente otto presenze in campionato per un totale di 160 minuti, così come 2 presenze in Champions (17) e una in Coppa Italia (30) che portano il totale a 207 minuti. Troppo pochi per chi, nella passata stagione, era stato pagato circa 12 milioni di euro, soffiandolo al Napoli al fotofinish. Con gli azzurri che però erano andati su Scott McTominay dopo averlo perso: non sarebbe poi così difficile scegliere chi ha fatto l'affare migliore, seppur con diversi importi (30 milioni pagati per lo scozzese).