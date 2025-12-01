TMW Dopo due anni Rastelli può ripartire dalla Serie D: è un'idea per la Scafatese

A distanza di oltre due anni, il 12 settembre del 2023 era stato esonerato dall’Avellino, il tecnico Massimo Rastelli potrebbe tornare su una panchina ripartendo dalla Serie D. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti l’allenatore classe ‘68 sarebbe stato contattato dalla Scafatese che nella giornata di oggi ha esonerato Gianluca Esposito.

Si tratterebbe di un grande colpo visto che Rastelli vanta esperienze in Serie A – con il Cagliari con cui aveva conquistato la promozione nel 2015/16 – e una lunga esperienza in Serie B dove ha guidato, oltre ai sardi, anche Avellino, Cremonese, SPAL e Pordenone.

Questa la nota del club campano relativa all’esonero del tecnico:

La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa l'interruzione del rapporto lavorativo con il tecnico della Prima Squadra Gianluca Esposito e con l'allenatore in seconda Cosimo Baldassarre.

La società gialloblù, nel ringraziare i tecnici per la professionalità dimostrata in questi mesi, intende esprimere loro le migliori fortune per il futuro.

La Scafatese Calcio 1922 comunica, inoltre, che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome della nuova guida tecnica