Trapani, ecco il comunicato d'addio col ds Mussi. Sarà Volume a sostituirlo
L'avventura di Andrea Mussi al Trapani, come anticipato, è ufficialmente terminata. Lo comunica il club siciliano con una stringata nota sui propri canali ufficiali sottolineando come il suo posto sarà preso da Luigi Volume che lo scorso ottobre aveva assunto il ruolo di direttore dell'area tecnica:
"La società Fc Trapani 1905 comunica che, in data odierna e con effetto immediato, il direttore sportivo Andrea Mussi è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire 04 luglio 2024. Il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto da Luigi Volume".
Mussi lascia dunque il ruolo che aveva assunto nel giugno del 2023 in Serie D quando aveva contribuito a costruire la squadra che vinse il proprio girone conquistando la promozione fra i professionisti.
