Novara, Boveri su Dossena: "Ha piena fiducia nella squadra, e conosce bene le avversarie"

Nella mattinata di oggi, il Novara ha deciso di partire con il nuovo corso, annunciando l'arrivo in panchina di mister Andrea Dossena (CLICCA QUI per leggere il comunicato della società piemontese): prima volta da subentrato per l'allenatore, che oggi dirigerà il primo allenamento, e chiarirà i dubbi circa lo schieramento tattico che vorrà utilizzare, anche se per adesso non sembrano prossimi dei grossi stravolgimenti. Certo, prenderà poi il via il calciomercato - venerdì 2 gennaio - e in quel lungo mese di operazioni la situazione potrebbe cambiare.

Al netto di tutto ciò e delle possibile strategie, al Corriere di Novara ha rilasciato una breve dichiarazione il Direttore Sportivo del club Federico Boveri, che si è espresso sul nuovo allenatore: "“Non c’è più tempo da perdere, per questo, al di là delle doti caratteriali, cercavamo un tecnico come Dossena che conoscesse bene la nostra rosa e quella delle avversarie in un girone nel quale ha sempre fatto bene. Il nuovo mister ha piena fiducia nella squadra”.

Una squadra che è reduce dalla chiusura del girone di andata in zona playout, con la 19ª giornata del Girone A di Serie C che ha visto gli azzurri capitolare 3-0 contro l'Ospitaletto. La strada rimane in salita...