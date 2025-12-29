La Triestina verso la Serie D: da Ionita a Vertainen chi avrà offerte non sarà trattenuto

La Triestina starebbe guardando già al futuro in Serie D vista la difficile situazione in classifica dovuta alla pesante penalizzazione di 23 punti. La formazione giuliana infatti ha chiuso il girone d’andata a -2 e vede la salvezza lontana ben 21 punti (il Novara e l’Albinoleffe al momento hanno 19 punti al pari della Dolomiti Bellunesi che a oggi giocherebbe i play out), mentre per garantirsi almeno i play out servirebbe recuperare 14 punti alla Pro Patria nel girone di ritorno.

Per questo, come riporta Trivenetogoal.it, il club avrebbe intenzione di non trattenere nessuno in caso di offerte ritenute adeguate e qualora i giocatori dovessero chiedere la cessione. I giocatori con maggiori richieste sono i centrocampisti Domen Crnigoj, classe ‘95, Artur Ionita, classe ‘90, e Teoman Gunduz, classe 2004, oltre al centravanti Eetu Vertainen, classe ‘96 attualmente fermo per un problema alla coscia. Ma vista la situazione anche altri potrebbero partire a gennaio.

La società si muoverà anche in entrata nonostante debba operare a saldo zero vista la situazione contabile del club. Il direttore sportivo Michele Franco è infatti al lavoro per cercare qualche occasione sul mercato, magari qualche giovane di prospettiva che possa tornare utile anche qualora dovesse concretizzarsi, cosa che appare probabile vista la classifica, in Serie D.