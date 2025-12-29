Casting Lazio sul mercato per una mezzala: Loftus-Cheek, Casadei e non solo. I nomi in lista
Col mercato sbloccato per la finestra di gennaio ormai alle porte (via ufficiale il 2 gennaio, ndr), la Lazio sta sondando il terreno per il ruolo di mezzala, una delle priorità in entrata.
In questo senso, nel suo punto di mercato, Sky Sport sottolinea come il profilo ideale porti il nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea. Un'operazione difficile, considerando che l'inglese è partito titolare col Milan anche nell'ultimo weekend.
Come alternative, tra gli altri, piace anche un altro ex Chelsea, ovvero Cesare Casadei, adesso al Torino. E poi? Si guarda anche in casa Atalanta, con Samardzic che potrebbe essere un'opportunità. Così come Brescianini e Maldini, quest'ultimo anche in chiave vice Zaccagni. L'identikit - conclude Sky - è un giocatore giovane, italiano o comunque in Italia già da tanti anni. Intanto, se Castellanos dovesse andare al Flamengo, c'è l’idea Lucca dal Napoli, ma la pista resta complicata qui le condizioni del Napoli per cederlo).
