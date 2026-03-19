TMW Cammarata: "Del Piero presidente della Juve? Sarebbe perfetto. Ne è il simbolo"

Fabrizio Cammarata, ex attaccante tra le altre di Verona e Cagliari, è cresciuto nella Juventus ma non ha mai esordito con la maglia bianconera. Nella sua intervista a TMW (che trovate qui) ha parlato anche della possibilità di vedere Alessandro Del Piero - suo ex compagno di squadra in Primavera - come presidente bianconero. ""Sarebbe una grande cosa, perché ne incarna il simbolo. Se pensi alla Juve pensi ad Alex Del Piero e lo vedrei bene, è un ragazzo favoloso. È perfetto. Ingombrante? Sì, ma le squadre devono mettere questo tipo di persona, che hanno un impatto importante per i calciatori, che possono dare un esempio. Chi ha fatto calcio certe dinamiche le capisce prima. Dovrebbero tornare i Del Piero, i Totti... Guarda Maldini, sono persone che possono influire molto. Loro possono fare solo che bene al calcio, ci sono stati dentro per trent’anni. Non è detto che uno che faccia calcio poi faccia bene anche in altri ruoli".

Sul come è arrivato alla Juve.

“Giocavo nello Juventus club Caltanissetta, alle volte il destino... Da piccolo ero juventino. In Sicilia era impossibile non essere juventino. Sono andato a tredici anni in Piemonte, nel 1988, fino al 1994. E avevo firmato con il Torino perché mi avevano visto giocare qui, poi ho giocato una partita con l'Atalanta in Sardegna, e i nerazzurri mi segnalarono alla Juventus. C'era Vycpalek".

Le dispiace non averci mai giocato?"

Sì, ero stato convocato un paio di volte, mi allenavo con loro, specialmente nell’ultimo anno. Era normale coronare il sogno, ci poteva essere la possibilità perché dovevo rimanere alla Juve e avevo già fatto le visite, poi mi mandarono al Verona in prestito...".