Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"
TUTTO mercato WEB
"La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica". Il riferimento all'occasione di Zhegrova è di Alessandro Del Piero, che a Sky Sport commenta a caldo il 3-2 che regala ai bianconeri una vittoria amara che non permette l'accesso agli ottavi di Champions League in virtù del ko (5-2, ndr) dell'andata in Turchia contro il Galatasaray.
"Lo spirito visto stasera è quello che bisogna dimostrare in campo ogni partita. Quello che è mancato all'Inter l'altra sera, se posso dire, e che alla Juve è mancato troppo spesso. Purtroppo è un anno di ricostruzione, ora c'è la Roma e la Juventus non può permettersi di perdere altro terreno", ha concluso Del Piero .
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile