Del Piero: "La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica"

"La Juventus è arrivata ad un interno sinistro di distanza da un'impresa epica". Il riferimento all'occasione di Zhegrova è di Alessandro Del Piero, che a Sky Sport commenta a caldo il 3-2 che regala ai bianconeri una vittoria amara che non permette l'accesso agli ottavi di Champions League in virtù del ko (5-2, ndr) dell'andata in Turchia contro il Galatasaray.

"Lo spirito visto stasera è quello che bisogna dimostrare in campo ogni partita. Quello che è mancato all'Inter l'altra sera, se posso dire, e che alla Juve è mancato troppo spesso. Purtroppo è un anno di ricostruzione, ora c'è la Roma e la Juventus non può permettersi di perdere altro terreno", ha concluso Del Piero .