Dele-Bashiru tornato in lista. Potrebbe essere lui l'unico "acquisto" della Lazio

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore e in controtendenza con le indicazioni che erano arrivate nelle passate settimane, a gennaio la Lazio potrebbe essere costretta a fare ancora una volta di necessità virtù. Dopo il mercato bloccato in estate, infatti, la questione potrebbe riproporsi anche a gennaio, con Maurizio Sarri costretto ancora una volta a fare a meno di eventuali nuovi acquisti. Come ad esempio Lorenzo Insigne, giocatore svincolato che da tempo sta flirtando coi biancocelesti.

Difficilmente infatti la Lazio riuscirà a risolvere le problematiche legate a indice di liquidità, di indebitamento e al costo del lavoro allargato, tema quest'ultimo che ha creato dubbi anche nei confronti di altre società (la maggior parte delle quali, però, potrebbe avere problemi solo a partire dalla prossima estate).

Un "acquisto", per così dire, c'è però già stato: la Lazio ha infatti recentemente reinserito in lista per il campionato Fisayo Dele-Bashiru,centrocampista che dopo le prime 4 gare di campionato giocate da titolare era stato estromesso dall'elenco per via del suo infortunio. Ora però il centrocampista è rientrato in gruppo ed è pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Anche perché, fra Rovella e Cataldi, i giocatori della linea mediana di Maurizio Sarri sono davvero contati.