Lazio, sirene inglesi per Cancellieri e Dele-Bashiru. Anche Isaksen non è ritenuto incedibile

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in uscita della Lazio. A detta del quotidiano alcuni emissari del Brentford avrebbero seguito Matteo Cancellieri sia nella gara contro la Fiorentina all'Olimpico sia in quella di ieri a Verona. Si vocifera di una possibile offerta da 20 milioni di euro da parte del club di Premier League per l'esterno offensivo. Nel reparto avanzato, neanche Gustav Isaksen viene considerato incedibile: la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni e le prestazioni del giocatore finora sono state tutt'altro che convincenti.

In uscita ci sono anche il centrocampista Reda Belahyane, per il quale i biancocelesti chiedono circa 10 milioni di euro, e Fisayo Dele-Bashiru, osservato speciale del Nottingham Forest sempre nel massimo campionato inglese.

Intanto, l'Al Sadd di Roberto Mancini è piombato su Alessio Romagnoli. Il club di Doha starebbe valutando l’occasione di prenderlo subito, non a giugno come si pensava fino a qualche giorno fa. Sul piatto ci sono oltre 3 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027 del centrale significa che le occasioni per monetizzare la sua cessione ormai sono ben poche. Dopo che i contatti degli ultimi mesi non hanno portato a un'intesa per il rinnovo, l'interesse dell'Al Sadd potrebbe così sbloccare in modo inaspettato un impasse che dura ormai da troppo tempo.