Lautaro regala all'Inter un Capodanno in vetta: Atalanta domata 1-0 a Bergamo

Finale: Atalanta-Inter 0-1

Termina una sfida giocata a ritmi da Premier League al Gewiss Stadium: a decidere Atalanta-Inter è una fiammata di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito. Chivu strappa tre punti pesantissimi a Palladino e torna in vetta solitaria in classifica, chiudendo nel migliore dei modi questo 2025.

Meglio l'Inter nel primo tempo, che però spreca

L'Atalanta se la gioca senza paura, ma fatica a uscire in maniera pulita e con costanza dalla propria metà campo. L'Inter per contro ha spazio, ma non lo sfrutta sempre come vorrebbe. Ciò nonostante i nerazzurri di Chivu sono quelli che hanno costruito a più riprese le migliori occasioni per colpire. A partire da quando è pericolosissimo Akanji sugli sviluppi di un corner al nono minuto: Kolasinac provvidenziale a deviare in corner. Poco dopo arriva un diagonale di Luis Henrique da posizione defilata, che però finisce fuori. Carnesecchi para un tiro a giro non irresistibile, ma potente, di Thuram. L'Inter cresce con il passare dei minuti. Lautaro se ne va su Djimsiti alla grande, poi però il suo sinistro da solo davanti a Carnesecchi è debole. Dimarco serve Bastoni, assist perfetto per Barella che lisca il pallone, al 27'. Carnesecchi protagonista di un'uscita provvidenziale su Bisseck, poi Thuram si vede annullare un gol per una posizione di fuorigioco precedente di Lautaro Martinez. La prima occasione dell'Atalanta arriva al 41': cross invitante di Zalewski, ma né Scamacca e né Pasalic ci arrivano.

Reazione Atalanta, ma a segnare è Lautaro

Nella ripresa è un'altra Atalanta e ci sono occasioni da una parte e dall'altra. Prima Sommer si supera su Zalewski, con la rete di De Ketelare che viene annullata per fuorigioco, poi sul ribaltamento di fronte Carnesecchi fa lo stesso su Luis Henrique. Altra rete annullata, la terza: stavolta il fuorigioco di Scamacca è evidente. L'Inter si porta avanti al 65'. Erroraccio di Djimsiti, Pio Esposito entrato in campo da un minuto serve Lautaro Martinez che, solo davanti a Carnesecchi, lo batte con il sinistro. L'Inter controlla, ma rischia tantissimo all'87': De Ketelaere serve a Samardzic un pallone solo da spingere in rete, ma il serbo si divora il pari da due passi. Il finale è di pura gestione, l'Inter si regala un bel finale dell'anno.