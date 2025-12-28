Sambenedettese a caccia del bomber: Nepi resta un sogno, Mastroianni e Gambale le alternative

La Sambenedettese si prepara a essere protagonista nel mercato invernale, con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco con una punta di spessore. Una necessità diventata ancora più urgente alla luce dell’addio imminente di Alessandro Sbaffo, destinato a vestire la maglia della Recanatese.

Il primo nome sul taccuino della dirigenza rossoblù era – e resta – Alessio Nepi, marchigiano doc e profilo molto apprezzato per qualità e caratteristiche. Tuttavia, la pista che porta all’attaccante del Giugliano appare complicata, con il club campano poco incline a privarsi del proprio centravanti a stagione in corso.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, la Sambenedettese sta quindi valutando alternative concrete. In cima alla lista ci sono Ferdinando Mastroianni della Pro Patria e Diego Gambale dell’Audace Cerignola, due profili diversi ma entrambi considerati funzionali per il progetto tecnico.

Resta inoltre vivo l’interesse per Antonio Cioffi, attualmente al Livorno ma di proprietà del Napoli, giocatore che potrebbe rappresentare una soluzione intrigante per il reparto offensivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire su quale profilo la Samb affonderà il colpo per completare l’attacco e rilanciare le proprie ambizioni.