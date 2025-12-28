TMW Muharemovic, il 50% della rivendita alla Juve e il mercato: i bianconeri hanno un vantaggio

58 partite, tra campionato, Coppa Italia e playoff, con la maglia della Juventus Next Gen, poi il passaggio al Sassuolo, nell'estate 2024 in Serie B, e infine l'esordio in Serie A, il primo gol contro la Fiorentina e prestazioni che lo stanno mettendo al centro dei riflettori del mercato, con la rete di oggi contro il Bologna come ciliegina sulla sua prima parte di campionato. Tarik Muharemovic è uno dei grandi protagonisti della splendida prima parte di stagione del Sassuolo e inevitabilmente le voci sul suo futuro, con tanti interessamenti da parte di vari club, sono al centro della scena e lo saranno sempre più.

Ma qual è la situazione legata al suo cartellino? La Juventus, che ha avuto, come detto, il giocatore nelle sue giovanili e nella seconda squadra, non ha perso completamente il controllo del bosniaco e nel caso in cui il Sassuolo decidesse di cedere il difensore centrale a un altro club dovrebbe corrispondere il 50% di quello che incasserà al club bianconero. Cosa non da poco, visto che la valutazione del giocatore sta salendo di partita in partita.

E la Juventus potrebbe riprenderlo? Questo è certo, ma non ci sarà nessun canale preferenziale, visto che Muharemovic è a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. I bianconeri avrebbero comunque un vantaggio non da poco, legato proprio a quel 50% sulla futura rivendita. In pratica dunque la Juve potrà pagare il difensore la metà rispetto a tutte le altre e questa è una condizione da tenere eccome in considerazione.