Pescara, Gorgone e il mercato: "Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che servirebbero"

Il 2025 del Pescara, dopo la promozione in Serie B centrata ai playoff di giugno, si è chiuso nel peggiore dei modi, perché gli abruzzesi sono al momento ultimi in classifica nella categoria cadetta, con soli 13 punti centrato in 18 giornate; non solo, nell'ultima gara giocata - ieri - il Delfino è crollato nello scontro diretto con lo Spezia, che tra le mura amiche del 'Picco' si è imposto per 2-1, togliendosi al momento anche dalla zona playout.

Oltre tutto ciò, il 2 gennaio prenderà il via il calciomercato, e anche in merito a questo si è espresso il tecnico Giorgio Gorgone: "Voglio giocatori che la pensano come la penso io, giocheremo tutte le gare per salvarci, ne mancano sempre meno. Non c'è bisogno di altro, solo di gente che abbiamo fame e sangue che esce dagli occhi, dalle pupille: servirà molta attenzione ai dettagli, che finora abbiamo raccolto anche molto meno di quello che avremmo meritato. Però io ci credo molto, e ho bisogno di gente che ci creda come me. Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che potrebbero servire se uscissero dei ragazzi. Ci penserà poi il direttore, con me ci sarà confronto".

Non resta quindi che attendere quello che a breve sarà, soprattutto a fronte di una strada che è piuttosto in salita.