Cavese, Piana ai saluti: in chiusura la trattativa per il ritorno a Pontedera

La Cavese si prepara a salutare Luca Piana. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il difensore classe 1994 è vicino a fare ritorno al Pontedera, club con cui ha già militato tra il 2019 e il 2021, lasciando un buon ricordo.

Per Piana si tratterebbe dunque di un ritorno in un ambiente già conosciuto, ideale per rilanciarsi e dare continuità al proprio percorso. Con la società granata è pronto un contratto della durata di un anno e mezzo, che lo legherà al Pontedera fino al 2027.

L’operazione appare ormai in fase avanzata e rappresenta una scelta chiara da parte della Cavese, orientata a ridisegnare il proprio reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione. Dal canto suo, il Pontedera punta su un profilo esperto e affidabile, che conosce già il contesto e può inserirsi rapidamente nelle dinamiche della squadra.

Salvo sorprese dell’ultimo momento, il trasferimento di Piana verrà formalizzato nelle prossime settimane, sancendo così la fine della sua avventura con la maglia blufoncé e l’inizio di un nuovo capitolo, per lui in realtà molto familiare, con i colori granata.