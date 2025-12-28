La mossa di mercato più azzeccata dall'Inter nel 2025: Pio Esposito ancora decisivo

Minuto numero 64 di Atalanta-Inter. Primo cambio per i nerazzurri di Cristian Chivu: fuori Marcus Thuram, dentro Francesco Pio Esposito. Minuto numero 65 di Atalanta-Inter. Errore di Djimsiti, pallone recuperato da Pio Esposito, assist per Lautaro Martinez e gol del numero 10 che regala tre punti ai nerazzurri di Milano. Tutto in un minuto, per puro caso oppure no, ma poco cambia. L'attaccante classe 2005 è stato decisivo, ancora una volta in questa stagione e sta confermando partita dopo partita tutto il suo potenziale, non sentendo la pressione dei tantissimi complimenti che riceve da tutte le parti e mettendosi a disposizione al 100% del suo allenatore.

A bocce ferme, con tanti mesi trascorsi dalla scorsa estate, adesso lo possiamo dire ad alta voce: la permanenza di Pio Esposito, arrivata dopo il rifiuto da parte della società a due offerte monstre, è stata la mossa di mercato più azzeccata dall'Inter nel 2025. In molti probabilmente avrebbero ceduto di fronte a proposte da 50 milioni per un giocatore che non aveva mai giocato in Serie A neanche un minuto, ma l'Inter non ha vacillato neanche un secondo, e ha avuto ragione.

Sia chiaro, Pio Esposito non è ancora arrivato a nulla, sta imparando, in silenzio, da due grandissimi attaccanti come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma la cosa certa è che l'Inter ha in casa un potenziale campione, e questo lo sappiamo tutti molto bene, che ha nell'umiltà una delle sue doti migliori. Cosa non da poco per un ventenne che si è ritrovato in uno spogliatoio pieno di campioni.