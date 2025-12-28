Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova
Ripartono le manovre di mercato in casa Perugia. Conclusa la pausa natalizia, il ds in pectore Riccardo Gaucci è tornato operativo riaprendo il dossier legato a Giovanni Giunti, centrocampista classe 2003 finito nel mirino del Padova, che resta alla finestra ma con l’intenzione concreta di proseguire la trattativa.
Secondo quanto riportato da Calciogrifo, il club veneto, alle prese con un passaggio di quote societarie, sarebbe pronto a ricapitalizzare e a investire anche su operazioni economicamente rilevanti. Il nodo principale resta però la valutazione del cartellino: l’offerta iniziale del Padova, intorno ai 200 mila euro, non convince il Perugia, deciso a non svendere uno dei suoi giovani più interessanti.
Il dialogo tra Gaucci e Mirabelli prosegue, con margini per arrivare a un compromesso, ma senza automatismi al ribasso. La sensazione è che una cessione importante possa diventare strategica per sbloccare il mercato in entrata, in particolare per finanziare l’arrivo di un centravanti di peso da affiancare a Montevago.
Sul fronte offensivo resta al momento in stand-by la pista Vertainen, mentre l’assalto alla punta centrale potrebbe slittare alla settimana successiva alla sfida con il Guidonia, indicativamente tra il 4 e l’11 gennaio. Il Perugia riflette, pronto a muoversi ma senza forzare i tempi.