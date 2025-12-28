L'Inter risponde a Milan e Napoli e torna in testa: la classifica aggiornata della Serie A

Vittoria di misura dal valore enorme per l'Inter di Cristian Chivu che ha battuto l'Atalanta alla New Balance Arena grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo, su assist di Pio Esposito. Grazie a questo 0-1 i nerazzurri di Milano hanno risposto ai successi di oggi pomeriggio di Milan (3-0 all'Hellas Verona) e Napoli (0-2 a Cremona), tornando al primo posto in classifica.

L'Inter chiuderà dunque il 2025 in testa alla Serie A, dopo le prime 17 giornate ma con 16 gare giocate, come rossoneri e partenopei, vista la giornata saltata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana della settimana scorsa, con le partite che verranno recuperate tra il 14 e il 15 gennaio 2026. La Dea resta invece al nono posto, agganciata sia dal Sassuolo che dall'Udinese che tra ieri e oggi hanno conquistato un punto contro Bologna e Lazio.

La classifica aggiornata della Serie A

1. Inter 36 (16 partite giocate)

2. Milan 35 (16 partite giocate)

3. Napoli 34 (16)

4. Juventus 32 (17)

5. Roma 30 (16)

6. Como 27 (16)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Sassuolo 22 (17)

10. Atalanta 22 (17)

11. Udinese 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (17)

15. Parma 17 (16)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 14 (16)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 11 (17)

20. Fiorentina 9 (17)