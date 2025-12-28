Salernitana, prime valutazioni sulle uscite: Boncori nel mirino della Virtus Verona
La Salernitana inizia a muovere i primi passi sul fronte delle uscite, con particolare attenzione ai giovani da valorizzare. Tra i profili monitorati c’è Luca Boncori, seconda punta classe 2006, per il quale si registra un interesse concreto della Virtus Verona, pronta ad approfondire la pista in vista della seconda parte di stagione.
Il club veneto appare al momento il più deciso, ma sul giovane attaccante granata restano vigili anche Torres e Potenza, che seguono con attenzione l’evolversi della situazione senza aver ancora mosso passi ufficiali. Un interesse diffuso che conferma le qualità e il potenziale del calciatore.
La Salernitana, dal canto suo, sta riflettendo sulla soluzione più adatta per accompagnare il percorso di crescita di Boncori. L’ipotesi di un trasferimento, probabilmente in prestito, viene valutata positivamente qualora possa garantire al ragazzo continuità di impiego e spazio in campo, elementi fondamentali in questa fase della carriera.
Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il futuro dell’attaccante, con la dirigenza granata intenzionata a fare una scelta ponderata e orientata allo sviluppo del talento. Lo riporta l'edizione salernitana de Il Mattino.