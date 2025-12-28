Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa

L’Ospitaletto mette a segno un’operazione importante in ottica futura assicurandosi Giacomo Maucci. Il trequartista classe 2007, di proprietà del Pisa, vestirà la maglia del club lombardo con la formula del prestito secco.

Come raccolto da TuttoC.com, il trasferimento diventerà ufficiale con l’apertura della sessione di mercato, ma l’accordo tra le parti è già stato definito. Per l’Ospitaletto si tratta di un innesto mirato, pensato per arricchire la rosa con un profilo giovane, tecnico e di prospettiva, capace di dare qualità tra le linee.

Dal canto suo, il Pisa ha scelto una soluzione orientata alla crescita del calciatore. L’obiettivo è permettere a Maucci di trovare continuità e minutaggio in un contesto ideale per il suo percorso di maturazione, accumulando esperienza e responsabilità in prima squadra.

Un’operazione che soddisfa entrambe le società: l’Ospitaletto investe su un talento emergente, mentre il club toscano punta sulla valorizzazione di uno dei suoi giovani più interessanti. Ora per Maucci si apre una nuova tappa del suo cammino, con la Lombardia pronta ad accoglierlo come un rinforzo dal sapore di futuro.