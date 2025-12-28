Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"

Un ritorno in campo a tratti amaro quello di Gaetano Castrovilli, non tanto per il pareggio che il suo Bari ha centrato con l'Avellino nella sfida che ha chiuso il 2025 di Serie B, e neppure per la sua prestazione, comunque positiva dopo due settimane di infortunio (CLICCA QUI per le pagelle targate TuttoMercatoWeb.com); è quando occorso nel post gara a lasciare molto amaro in bocca. Perché evidentemente neppure le festività natalizie hanno reso meno frustrati i cosiddetti haters, che si sono scagliati contro la famiglia del giocatore.

Come infatti si evince da una storia Instagram pubblicata dalla moglie del centrocampista, la ex Miss Italia (2016) Rachele Risaliti, una persona ha scritto privatamente all'influencer, augurando la morte al figlio della coppia: "Che il cancro vi divori tutti! Che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano!", quanto si legge.

Non ha però tardato ad arrivare la risposta di Risaliti che, a mezzo social (come si evince dallo screen della sua storia IG), ha fatto sapere che verrà denunciato tutto alle autorità competenti. La donna ha reso pubblico il messaggio ricevuto, aggiunto poi il suo commento: "Sappi che denunceremo! Sempre più spesso si leggono commenti e/o messaggi di questo spessore, uno schifo, una vergogna. Troppi ultimamente. Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente amareggiata, triste e schifata da tutto questo".