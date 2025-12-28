Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino

Il Picerno prova l’affondo per Noah Mutanda, centrocampista classe 2005 attualmente in forza alla Dolomiti Bellunesi, dove gioca in prestito dall’Avellino. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club rossoblù ha effettuato un vero e proprio blitz, portandosi in vantaggio nella corsa al giovane talento.

L’operazione è già avviata, anche se manca ancora l’accordo definitivo tra le parti. La sensazione, però, è che il Picerno sia al momento in pole position per assicurarsi il giocatore, che nei giorni scorsi era stato accostato anche al Giugliano.

Mutanda arriverebbe in Basilicata con la formula del prestito secco direttamente dal club irpino, soluzione che permetterebbe all’Avellino di continuare il percorso di crescita del centrocampista garantendogli spazio e continuità.

Il Picerno, dal canto suo, conferma l’attenzione verso profili giovani e di prospettiva, puntando su un innesto che possa dare freschezza e qualità alla mediana nella seconda parte di stagione. Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiudere l’operazione e battere definitivamente la concorrenza.