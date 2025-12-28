Super Hojlund fa correre Conte anche in Serie A: Napoli batte Cremonese e mal di trasferta

Aveva perso sette delle ultime nove partite lontano dal Maradona, il Napoli, che cominciava a vivere le trasferte un po' come un tabù. Ma il Napoli versione Supercoppa è così forte che riesce ad andare oltre questa statistica negativa. E allo Zini va in campo proprio quel Napoli lì, quello che ha battuto Milan e Bologna in Arabia Saudita. Solo che l'uomo-copertina stavolta non è Neres, ma l'altra stella dell'attacco: Rasmus Hojlund. Una doppietta dell'ex Manchester United vale i tre punti per Conte, contro una Cremonese che resta comunque in partita fino alla fine. Conte torna a vincere in campionato dopo il k.o. di Udine, Nicola si ferma di nuovo contro una big in casa.

Hojlund da rapace

Lo spartito è chiaro fin dai primi minuti. La Cremonese gioca con grande aggressività, ma è il Napoli che prova a fare la partita, uscendo da dietro e andando in verticale da Hojlund appena possibile. Ed è proprio il centravanti danese, senza dubbio tra i migliori in campo, a trovare il gol del vantaggio dopo appena dodici minuti di partita. Su un tiro da fuori di Spinazzola, la palla viene deviata e finisce proprio in zona Hojlund: l'ex Manchester United è lesto nel controllare e appoggiare a rete, a porta sguarnita. Una rete da attaccante vero, da rapace, che gli vale la decima partecipazione al gol.

C'è partita

Il vantaggio del Napoli dopo meno di un quarto d'ora potrebbe far pendere la partita verso gli azzurri, ma non è così. Cioè, a dire il vero, la squadra di Conte continua a farsi preferire e a creare qualcosina in più (un tiro di Hojlund, un tiro-cross di Neres, un diagonale di McTominay, un zampata mancata di Di Lorenzo), ma la Cremonese resta in corsa: Bianchetti, su sviluppo di corner, va vicino al gol; Payero fa la lotta a centrocampo e va anche alla conclusione, murata dalla retroguardia di casa. Insomma, allo Zini la partita c'è eccome.

Hojlund, un'altra doppietta

Nel finale di primo tempo il Napoli torna ad alzare i giri del motore e preoccupa più volte la difesa grigiorossa. Poi, a un passo dal 45', arriva anche il 2-0. E la firma è del solito Hojlund, che quando riceve in area di rigore non sbaglia mai: sponda di McTominay e il danese, ancora col destro, come in occasione del primo gol, gira in rete. Doppietta per lui e raddoppio per il Napoli. Il primo tempo si chiude così.

Altri gol non arrivano: Napoli in gestione

Nella ripresa il Napoli continua a fare meglio rispetto alla Cremonese, anche dopo i cambi. Hojlund si conferma il migliore sfiorando anche la tripletta un paio di volte. McTominay da fuori impegna Audero, che si distende e dice di no. Dall'altro lato Vardy e compagni si vedono poco o niente. O, per meglio dire, pur alzando il baricentro non riescono mai a rendersi pericolosi. Anche perché la squadra di Conte si mette in gestione: del risultato, del pallone e dello spazio. E lo fa bene fino al 90'. Finisce senza particolari sussulti, con il Napoli che fa festa sotto il Settore Ospiti e la Cremonese comunque applaudita dalla sua gente per un ottimo 2025.