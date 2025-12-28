Empoli, Obaretin: "Col Frosinone pari giusto, siamo stati bravi a reagire al gol subito"

"Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, il mister ci ha preparato bene durante la settimana e oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto la nostra prestazione. Siamo stati bravi a reagire al gol preso, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa": così, in sala stampa dopo il pari con la capolista Frosinone, il difensore dell'Empoli Nosa Obaretin.

Che, continuando a parlare del match che ha chiuso il 2025 azzurro e del campionato di Serie B, aggiunge: "Il pareggio è un risultato giusto, come ho detto abbiamo reagito al gol preso, quindi per adesso va bene così. Come dice il mister noi puntiamo sempre a giocare bene, a vincere, a fare la miglior prestazione possibile, e anche io cerco di dare sempre il mio contributo: sono a disposizione del mister e della squadra, e mi fa piacere aver dato una mano per il gol che ci ha portato al pareggio".

Adesso, lo ricordiamo, ci sarà una sosta, con la Serie B che tornerà in campo nel weekend del 10 gennaio. Per l'Empoli, altra sfida di spessore, perché gli azzurri faranno visita al Cesena nel confronto che si giocherà proprio alla ripresa con fischio di inizio dello stesso fissato alle ore 19:30.