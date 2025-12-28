TMW Parola di ex. Giannitti: "Sì, vedo il Frosinone come candidata alla Serie A diretta"

Una Serie A conquistata anche quando lui era nello staff dirigenziale, a margine di una lunga scalata, e adesso il Frosinone si ritrova nuovamente in vetta alla classifica di Serie B, in piena lotta per la promozione diretta: certo, le concorrenti non mancano, ma intanto il 2025 dei ciociari si è chiuso nel migliore dei modi possibile, perché è bastato il punto a Empoli per riprendere la vetta in solitaria.

Proprio dei ciociari, ha parlato la figura cui facevamo riferimento prima, il Direttore Sportivo Marco Giannitti, intervenuto nella consueta rubrica di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu: "Oggi la B dice che il Frosinone è lassù con merito, ha disputato la prima parte della stagione in maniera importantissima come identità di gioco e questo mi sta dicendo che è candidata a risalire. Se credo davvero alla Serie A? Si. Perché ha giocato tutte le partite allo stesso modo mostrando grande identità tattica, fisica e una qualità importante. Il cammino è positivo. Certo, poi sarà una lotta tra Monza e Venezia. E bisognerà vedere anche il rendimento del Palermo".

Ricordiamo intanto che, archiviata ieri la 18ª giornata, il campionato di Serie B osserverà una sosta invernale, con la ripresa fissata al secondo weekend di gennaio, che in data sabato 10 vedrà il Frosinone impegnato in un altro scontro di alta classifica, quella con il Catanzaro. Appuntamento allo 'Stirpe' alle ore 15.00.