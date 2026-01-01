Dentro al 59', fuori mezz'ora dopo: Neres non sta bene e sorprende anche Di Lorenzo
Nel convulso epilogo del Maradona, con il Napoli riversato in avanti alla caccia del gol, arriva una scena che lascia tutti interdetti. A pochi secondi dal 90’, il viceallenatore Cristian Stellini – con Antonio Conte squalificato e in tribuna – richiama in panchina David Neres, entrato da appena mezz’ora (al 59’) e rientrato da poco dall’infortunio.
Lo stadio resta di stucco, temendo un nuovo stop per l’esterno brasiliano. Sorpreso anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che si volta verso la panchina chiedendo: "Ma come Neres?". Al suo posto entra Lucca per dare maggiore fisicità all'attacco e soprattutto i centimetri necessari per provare a far male sui cross.
Il cambio non è legato a un nuovo problema fisico, ma al fatto di non aver ancora smaltito i fastidi alla caviglia: una scelta tecnica maturata nel momento di massimo assalto, che ha acceso interrogativi e mormorii sugli spalti, ma che trova una semplice spiegazioni nelle condizioni non ottimali dell'ex Ajax e Benfica.