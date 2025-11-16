Ferrari a La Repubblica (ed. Firenze): "Entro dicembre l’accordo sullo stadio o restiamo fuori"
TUTTO mercato WEB
"Entro dicembre va fatto l’accordo sullo stadio o la Fiorentina ne resta fuori". Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica. A pronunciare queste frasi è il direttore generale viola Alessandro Ferrari. Il dirigente infatti ha parlato del tema stadio, in ristrutturazione in vista della candidatura agli Europei del 2032.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile