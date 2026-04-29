...con Donato Di Campli

"Chi urla al disastro oggi sono i primi che lo hanno commesso. Serve un profondo bagno d'umiltà e ripensare completamente il nostro calcio". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato e operatore di mercato Donato Di Campli. .

Come si riparte?

"In Italia è l'idea di calcio ad essere sbagliata. Da noi i proventi derivano dai diritti tv e poco altro. Va ripensato il modo di fare calcio".

Era così anche nel 2006...

"Un periodo diverso. Non c'erano neppure i social. Non si poteva fare comunicazione come adesso. Chi sbraita oggi sono i primi responsabili della crisi e mi riferisco a due persone in particolare".

Cioè?

"De Laurentiis e a Lotito. Negli anni hanno pensato a loro stessi. Non hanno settori giovanili adeguati, bisogna far crescere e giocare i nostri giovani".

Le piace Malagò come nuovo presidente della FIGC?

"No. Serve una persona che abbia idee innovative. Malagò fa parte di un sistema obsoleto".

Lei è balzato agli onori della cronaca per aver contributo a far proseguire la stagione alla Ternana, che ha ottenuto l'esercizio provvisorio.

"Non ho un mandato. Sono amico di Carlo Mammarella che era un mio calciatore e mi ha chiesto dei consigli. La strada è ancora lunga, c'è un'asta fallimentare. Bisogna trovare chi tira fuori i soldi".

Beh, però l'esercizio provvisorio fa ben sperare.

"L'esercizio provvisorio è una panacea. Ora serve chi acquista la Ternana. Chi la acquisterà prenderà una società importante che sarebbe un peccato se venisse cancellata dal calcio".