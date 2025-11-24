Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter ancora ko nel derby, Lautaro sprona la squadra: "Come sempre, alzarzi e continuare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:53Serie A
Daniel Uccellieri

L’Inter incassa un’altra caduta: anche con Cristian Chivu in panchina il tabù derby resta intatto, e arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei stracittadine nel giro di un anno. Il Milan si impone 1-0 grazie al gol di Pulisic e al rigore parato da Maignan su Calhanoglu.

Un epilogo che spinge Lautaro Martinez a un messaggio breve ma eloquente sui social, un monito rivolto al gruppo: "Come sempre: alzarci e continuare…", ha scritto il capitano nerazzurro in una storia Instagram, accompagnando le parole con una foto significativa.

