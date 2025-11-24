Inter ancora ko nel derby, Lautaro sprona la squadra: "Come sempre, alzarzi e continuare"
L’Inter incassa un’altra caduta: anche con Cristian Chivu in panchina il tabù derby resta intatto, e arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei stracittadine nel giro di un anno. Il Milan si impone 1-0 grazie al gol di Pulisic e al rigore parato da Maignan su Calhanoglu.
Un epilogo che spinge Lautaro Martinez a un messaggio breve ma eloquente sui social, un monito rivolto al gruppo: "Come sempre: alzarci e continuare…", ha scritto il capitano nerazzurro in una storia Instagram, accompagnando le parole con una foto significativa.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
