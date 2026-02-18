Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Di Gennaro sulla Fiorentina: "Vittoria importante a Como, ora serve continuità"

Di Gennaro sulla Fiorentina: "Vittoria importante a Como, ora serve continuità"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Daniele Najjar
Oggi alle 13:45Serie A
Daniele Najjar

L'ex giocatore di Fiorentina e Verona - fra le altre - Antonio Di Gennaro, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di alcune tematiche legate alla Serie A ed alle coppe europee nelle quali sono impegnate le squadre italiane.

Questa vittoria con il Como può esse la svolta per il rush finale della Fiorentina?
"Una vittoria importante, ma già con il Bologna c'era stata una partita fatta bene. E con il Torino sono tornate le vecchie ruggini, non si è riusciti ad avere continuità. De Gea, Fagioli e Kean - se ritorna quello dell'anno scorso - sono l'asse portante di un organico che le altre squadre invischiate nella lotta salvezza non hanno. Sempre che entrino nell'ottica, e penso di sì, che l'obiettivo sia quello di salvarsi".

Come si affronta la Conference in questo momento?
"Come organico la Fiorentina può competere per vincere. Rispetto a Champions ed Europa League la Conference è una coppa meno complicata. I viola hanno un organico competitivo, ma è certo che il primo obiettivo sia quello di salvarsi. Normale che queste gare possono essere una sorta di preparazione per una squadra che ha dei valori diversi rispetto ad altre squadre".

Come si spiega il 5-2 subito dalla Juventus?
"La Juventus è una squadra che sta prendendo molti gol. Tre con l'Atalanta, due con la Lazio, tre con l'Inter, cinque ieri sera. Spalletti sta facendo anche bene, poi gli infortuni possono pesare. Ora si è fermato Bremer, vediamo per quanto ne avrà: quando manca lui si è vista la difficoltà che hanno altri come Cabal, Kelly e Gatti. Poi dobbiamo parlare dell'attacco...".

Si torna lì.
"Diciamola tutta: non c'è un centravanti. Con tutto il rispetto per McKennie che ha cercato di coprire il ruolo, ma se non gioca Openda, David ieri mancava e non si è inserito al 100%, Vlahovic fermo per infortunio... Un po' come Gasperini ad inizio campionato: in assenza del centravanti che voleva lui, ha però trovato grande equilibrio difensivo per i giallorossi. Se si fermasse Bremer c'è da lottare molto per il quarto posto. La Roma stessa ha cambiato prospettive con gli arrivi di Malen e Zaragoza".

Arrivare fra le prime quattro può considerarsi un obiettivo sufficiente per il Napoli, considerando gli infortuni?
"Ha vinto la Supercoppa e l'anno scorso lo Scudetto. Se arrivasse in Champions League penso che avrebbe fatto il suo. Forse il minimo considerando il mercato iniziale, ma bisogna considerare i tanti infortuni. Come l'ultimo di Rrahmani, che mi sembra starà fermo due mesi. Bisogna capire come possano essere avvenuti tutti questi stop pesanti. Lukaku non è ancora pronto per giocare un quarto d'ora, De Bruyne leggo che sperano di riaverlo a marzo. Per contro c'è Vergara che sta facendo molto bene e Alisson Santos. Lo Scudetto lo vedo difficile, la qualificazione può essere sufficienza".

Il discorso Scudetto è già indirizzato, oppure il Milan può regalare sorprese?
"Penso sia l'unica squadra che possa lottare avendo una partita a settimana, anche se l'Inter continua ad avere un livello superiore per organico, esperienza, la forza e la qualità che ha in calciatori che stanno anche crescendo. Luis Henrique per esempio non sarà Dumfries, ma sta salendo di rendimento. Diouf si sta vedendo meno, ma è un giovane interessante, Sucic, Bonny e Pio stanno facendo bene. L'Inter ha quattro attaccanti che forse non ha nessuno in Europa. Però c'è anche la Champions, l'appuntamento di stasera può fare capire come si prospetteranno le prossime settimane, ma l'organico dell'Inter rimane il più forte di tutti in Italia, da anni".

La lotta salvezza vede la sua ex squadra, il Verona, all'ultimo posto con il Pisa.
"Se non riesci a fare risultato anche negli scontri diretti è un problema. La sconfitta con il Parma è stata pesante, anche in casa non è riuscita a fare risultati. La cessione di Giovane la dice lunga, la proprietà non so che programmi abbia. Una situazione un po' difficile. Il Lecce fa punti, la Fiorentina sta crescendo. E bisogna considerare che la corsa non va fatta su Lecce e Fiorentina, ma piuttosto su chi sta più avanti come Cremonese e Genoa. La salvezza la vedo più difficile per il Verona quest'anno, purtroppo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Juventus a picco in Turchia, Di Gennaro: "13 gol presi in 4 gare. E il centravanti... Juventus a picco in Turchia, Di Gennaro: "13 gol presi in 4 gare. E il centravanti non c'è"
Di Gennaro: "Spalletti grande in campo ma comunicazione zero. E se la Juve..." Di Gennaro: "Spalletti grande in campo ma comunicazione zero. E se la Juve..."
Di Gennaro: "Milan, grande lavoro di Allegri. E sul Napoli dico..." Di Gennaro: "Milan, grande lavoro di Allegri. E sul Napoli dico..."
Altre notizie Serie A
Colantuono sui tanti infortuni nel Napoli: "Serve la prevenzione. E ci sono troppe... Colantuono sui tanti infortuni nel Napoli: "Serve la prevenzione. E ci sono troppe gare"
Costacurta: "Cambiaso ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell'aspetto"... Costacurta: "Cambiaso ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell'aspetto"
Juventus a picco in Turchia, Di Gennaro: "13 gol presi in 4 gare. E il centravanti... TMWJuventus a picco in Turchia, Di Gennaro: "13 gol presi in 4 gare. E il centravanti non c'è"
Semplici svela: "Avevo chiesto Palestra quando ero alla Samp. Presto sarà azzurro"... Semplici svela: "Avevo chiesto Palestra quando ero alla Samp. Presto sarà azzurro"
Nell'Inter torna Darmian: a Bodo l'esterno sarà titolare 7 mesi e mezzo dopo l'ultima... Nell'Inter torna Darmian: a Bodo l'esterno sarà titolare 7 mesi e mezzo dopo l'ultima volta
Infortunio nel Torino, si ferma Che Adams. Il report medico e i tempi di recupero... Infortunio nel Torino, si ferma Che Adams. Il report medico e i tempi di recupero
Solo Sommer gioca più di Dimarco nell'Inter di Chivu: il confronto con l'anno scorso... Solo Sommer gioca più di Dimarco nell'Inter di Chivu: il confronto con l'anno scorso è impietoso
Ordine sul caso Bastoni: "Chivu ne è uscito peggio dalla vicenda" TMW RadioOrdine sul caso Bastoni: "Chivu ne è uscito peggio dalla vicenda"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
3 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
4 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
5 Juve, serve più di un'impresa: solo 14 casi di super-rimonte nella storia della Champions
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.1 Milan-Como, le probabili formazioni: problemi per Loftus-Cheek, in attacco con Leao gioca Nkunku
Immagine top news n.2 Il Bologna riscatta Pobega, i dettagli del nuovo contratto. Ecco quanto incassa il Milan
Immagine top news n.3 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine top news n.4 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.5 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.6 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ordine sul caso Bastoni: "Chivu ne è uscito peggio dalla vicenda"
Immagine news Altre Notizie n.2 Paganini: "Juve paga due mercati sbagliati. Certa parole di Chivu..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Doppio oro olimpico in visita al JMedical: Federica Brignone nella struttura bianconera
Immagine news Serie A n.2 Colantuono sui tanti infortuni nel Napoli: "Serve la prevenzione. E ci sono troppe gare"
Immagine news Serie A n.3 Costacurta: "Cambiaso ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell'aspetto"
Immagine news Serie A n.4 Juventus a picco in Turchia, Di Gennaro: "13 gol presi in 4 gare. E il centravanti non c'è"
Immagine news Serie A n.5 Semplici svela: "Avevo chiesto Palestra quando ero alla Samp. Presto sarà azzurro"
Immagine news Serie A n.6 Nell'Inter torna Darmian: a Bodo l'esterno sarà titolare 7 mesi e mezzo dopo l'ultima volta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Dagasso: “Qui per un progetto ambizioso. Col Pescara sarà una gara speciale”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, l'agente di Ballardini: "Trattativa nata negli ultimi giorni, aveva grande voglia di tornare"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, il presidente Comper: "Pohjanpalo toglie a chiunque il sonno. Playoff? Testa alla salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Cassandro: "Sono più braccetto che quinto. Aquilani mi sta facendo crescere"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, tutto confermato: Desplanches out due mesi. Foggia contatta Sepe
Immagine news Serie B n.6 Ballardini: "Io il Mr. Wolf dell'Avellino? Credo poco a queste cose. Tanto invece nelle persone"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania-Trapani, un minuto di silenzio questa sera per ricordare Orazio Russo
Immagine news Serie C n.2 Catania-Trapani, derby da dentro o fuori: in palio la Serie B ma anche la salvezza
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, il presidente Pasini: "In C si vince battendo le piccole, siamo troppo superficiali"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: due giornate a Coppitelli e Raffaele. Tutte le squalifiche
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Pasini operato al menisco del ginocchio sinistro. Intervento perfettamente riuscito
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Nessi: “Le polemiche sull'arbitraggio contro l'Inter? Paolo Musso ha detto tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV