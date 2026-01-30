Di Napoli: "Inter, occhio a questo Bodo. Roma sempre più mina vagante"
L'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.
Un commento sui sorteggi Champions?
"Quando arrivi a questo punto, ogni partita è complicata. Il Bodo mi sta sorprendendo e se non la prendi con la giusta cattiveria è una partita pericolosa. Credo però che le italiane, se si mettono a posto, possono andare avanti tutte, comprese Juve e Atalanta. Dove possono arrivare poi non so".
Lazio stasera nel silenzio dell'Olimpico:
"E' una situazione surreale, e poi ha un brutto cliente come il Genoa. Ok che Sarri accetti tutto, ma i giocatori devono essere funzionali alla sua idea. E non credo che possa avere questa rosa le qualità che vuole Sarri. Sono partiti male ma Lotito è questo. Chi paga sono i tifosi, che come modo di protestare hanno solo questo. E' giusto, perché fa più rumore di altro questa protesta".
Roma, unica italiana subito agli ottavi:
"Gasperini più avanti e più la Roma diventa forte. La sta costruendo la sua Roma, credo che nel tempo può diventare una mina vagante e può puntare a tutte e due le competizioni".
Napoli, partita delicata ora:
"Sì, si può complicare il cammino per entrambe. La Fiorentina può far risultato contro chiunque, ma lo ha fatto raramente quest'anno e non si capisce come possa essere così in basso. Il Napoli deve riscattare la partita col Chelsea. Se non vince, ovvio che il discorso diventa complicato, quantomeno quello Scudetto".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.