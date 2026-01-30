TMW Radio Di Napoli: "Inter, occhio a questo Bodo. Roma sempre più mina vagante"

L'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Un commento sui sorteggi Champions?

"Quando arrivi a questo punto, ogni partita è complicata. Il Bodo mi sta sorprendendo e se non la prendi con la giusta cattiveria è una partita pericolosa. Credo però che le italiane, se si mettono a posto, possono andare avanti tutte, comprese Juve e Atalanta. Dove possono arrivare poi non so".

Lazio stasera nel silenzio dell'Olimpico:

"E' una situazione surreale, e poi ha un brutto cliente come il Genoa. Ok che Sarri accetti tutto, ma i giocatori devono essere funzionali alla sua idea. E non credo che possa avere questa rosa le qualità che vuole Sarri. Sono partiti male ma Lotito è questo. Chi paga sono i tifosi, che come modo di protestare hanno solo questo. E' giusto, perché fa più rumore di altro questa protesta".

Roma, unica italiana subito agli ottavi:

"Gasperini più avanti e più la Roma diventa forte. La sta costruendo la sua Roma, credo che nel tempo può diventare una mina vagante e può puntare a tutte e due le competizioni".

Napoli, partita delicata ora:

"Sì, si può complicare il cammino per entrambe. La Fiorentina può far risultato contro chiunque, ma lo ha fatto raramente quest'anno e non si capisce come possa essere così in basso. Il Napoli deve riscattare la partita col Chelsea. Se non vince, ovvio che il discorso diventa complicato, quantomeno quello Scudetto".