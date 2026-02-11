TMW Radio Di Napoli: "Como sempre più maturo. Vedrei bene De Zerbi alla Fiorentina"

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Che sensazioni le ha lasciato Napoli-Como?

"Il Como va inquadrato come una squadra forte, con dei talenti pazzeschi. Il Napoli credo sia stato massacrato negli ultimi periodi da una serie di infortuni incredibii, però il Como è una squadra giovane, organizzata, che ha grande talento. L'ha portata a casa ai rigori, è stata bravo ma anche fortunato. La squadra di Fabregas, più andrà avanti e più sarà da temere. Ora comincia a prendere consapevolezza e maturità".

Dove vedrebbe bene De Zerbi in Italia?

"Credo che ha la voglia di voler tornare in Italia. La sua idea di calcio e il suo modo di comunicare a volte può far discutere, ma è trasparente, è così. Io credo che sarebbe l'uomo giusto per far ripartire la Fiorentina e ricostruire qualcosa d'importante e duraturo nel tempo. Però dico: siamo sicuri che continueranno? Questo entusiasmo ce l'avevano Joe Barone e Rocco Commisso. Non so se vogliono continuare ancora...".

Bologna-Lazio che partita può essere?

"Credo sia più un peso per il Bologna, perchè la Lazio parte con diverse problematiche, vedi l'ultima quella dei tifosi in contestazione. E' un ambiente surreale, ma pesa più il trend negativo del Bologna, che sembra irriconoscibile. Non riesce a tirarsi fuori da una situazione piatta, che non è da una squadra di Italiano".