Dida esalta Maignan: "Parata incredibile nel derby. Amorim? Può fare molto bene al Milan"

La vittoria nel derby contro l'Inter ha restituito entusiasmo al Milan, anche grazie a una parata straordinaria di Mike Maignan su Spence. A celebrare il portiere francese è Nelson Dida, ex numero uno rossonero, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il successo della squadra di Ruben Amorim: "È stata una parata incredibile, davvero pazzesca. Dimostra che Maignan è sempre attento e concentrato". Il brasiliano ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento collettivo: "Abbiamo visto una grandissima determinazione da parte di tutti fin dal fischio d'inizio. È stata una prova di grande personalità e coraggio".

Dida frena sullo scudetto: "C'è ancora tanta strada da fare"

Nonostante l'entusiasmo per il derby, Dida invita alla prudenza sulle ambizioni tricolori: "Penso che il Milan debba prima di tutto trovare il proprio ritmo di gioco e acquisire un controllo sempre maggiore delle partite. Abbiamo vinto un derby, ma c'è ancora tanta strada da fare per vincere il campionato". L'ex portiere sottolinea inoltre l'importanza dell'Europa League, competizione nella quale il club deve puntare al massimo risultato per rispettare la propria storia e le sette Champions League conquistate.

La fiducia in Amorim: "Ha coraggio e una grandissima voglia di vincere"

Parole di apprezzamento anche per Ruben Amorim, conosciuto personalmente durante il suo arrivo a Milano: "È una persona stupenda, un giovane allenatore che ha già maturato esperienze importanti nel mondo del calcio e che ha una grandissima voglia di vincere". Dida è convinto delle potenzialità del portoghese: "Si sta ancora ambientando nel Milan, ma sta imparando rapidamente tutto ciò che serve per lavorare al meglio in questo ambiente. Credo che possa fare molto bene qui: ha il coraggio e la consapevolezza delle proprie capacità e sa di poter dare tanto a questa squadra".