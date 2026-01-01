TMW Dieci ore di sonno a notte e già 3 reti in più del vecchio record: sì, è la miglior stagione di Vlasic

Nikola Vlasic ha preso per mano il Torino. Dopo tre stagioni complicate da infortuni e mai costanti a livello di rendimento, il vice-capitano granata è finalmente riuscito a trovare quella continuità tanto desiderata. Lo certificano le sue otto reti e i suoi cinque assist in 33 presenze, con 2.644 minuti giocati e il record di gol stagionali col Toro già superato di tre realizzazioni (5 gol nel 2022-2023 e nel 2024-2025).

A fare la differenza è soprattutto la sua brillante condizione fisica, fattore decisivo dietro alla rinascita del croato classe 1997. Niente più problemi e fastidi muscolari, questo Vlasic ha svolto l'intera preparazione estiva coi compagni presentandosi al top al via del campionato e dando il suo contributo sia con mister Baroni sia col nuovo allenatore D'Aversa.

Il segreto per mantenere la forma? "Va a letto alle 21.30 e dorme dieci ore a notte, così è sempre al 100%", ha rivelato con un pizzico di ironia il suo compagno di squadra e di reparto Giovanni Simeone dopo la vittoria col Parma per 4-1. Un riposo che, evidentemente, sta funzionando e che ha restituito al Torino uno dei suoi più grandi patrimoni tecnici. L'ex West Ham è attualmente legato ai granata da un accordo in scadenza nel 2027, con opzione per un altro anno.