Juve, riflessioni sul futuro. Tuttosport: "Futuro Spalletti. Servono i campioni"

La Juventus si muove tra presente e prospettive, con il tema guida della prima pagina che ruota attorno al futuro tecnico e alla necessità di alzare il livello della rosa. “Servono i campioni” - grida TuttoSport, è il messaggio chiave: da un lato la centralità di Luciano Spalletti, dall’altro un mercato che dovrà garantire qualità e soluzioni immediate. È anche la settimana del rinnovo, con diverse situazioni ancora da chiarire e una linea condivisa: costruire una squadra più competitiva, riducendo errori e sprechi visti nell’ultima stagione.

Tiene banco anche la frenata dell’Inter, raccontata con toni critici dopo il pari contro la Fiorentina. Il quotidiano parla di “Più illusione” e di una squadra che “trema”, evidenziando come il vantaggio iniziale non sia bastato e come i nerazzurri abbiano raccolto appena due punti in tre partite. Un rallentamento che riapre i giochi in classifica, con il distacco ridotto nei confronti delle inseguitrici e qualche segnale di difficoltà nella gestione dei momenti chiave della gara.

Spazio infine al Torino, con la situazione legata a Nikola Vlasic che preoccupa l’ambiente granata. “Anche Vlasic allarma il Toro” è il richiamo del giornale, che sottolinea come le condizioni del giocatore siano da monitorare. In un contesto già delicato, ogni valutazione diventa cruciale per il finale di stagione, tra esigenze di classifica e necessità di ritrovare continuità.