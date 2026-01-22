Diego Costa attacca Conte: "È sempre arrabbiato, probabilmente non fa sesso"

Non tutti possono parlare bene di Antonio Conte e Diego Costa è uno di questi. Nel corso del suo intervento a The Obi One Podcast, l'ex attaccante del Chelsea ha raccontato un retroscena legato al periodo in cui vestiva la maglia dei Blues: "Avevo una chance per rinnovare, andai in vacanza e così mandai un messaggio al mister, scrivendogli che volevo sapere se avrebbe contato su di me la stagione successiva. Lui mi ringraziò, ma mi disse che non avrebbe fatto affidamento su di me. Aveva qualcosa dentro, non è normale non contare sul capocannoniere della squadra".

Diego Costa poi prosegue: "Scrissi a Marina Abramovich e lei mi disse subito che non poteva dire certe cose perché non era il proprietario del club. Io ero in Brasile con la famiglia, le dissi che non meritavo di essere trattato così. Conte non crede negli altri, pensa di sapere tutto e non ti diverti ad allenarti con lui perché è sempre arrabbiato, sempre con il muso lungo".

Da qui in poi attacca il tecnico del Napoli: "Probabilmente non fa sesso a casa, è molto amareggiato. Credo sia stato un peccato, non volevo creare problemi alla società però ero felice al Chelsea, davvero. Lui non piaceva a nessuno e infatti non è durato a lungo. Li ha vinti con me per sua sfortuna gli unici titoli che ha vinto al Chelsea. Gli auguro il meglio".