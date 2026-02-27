Diego Costa scherza: "Simeone mi deve metà del suo stipendio. Mou? Uno dei migliori"

Diego Costa torna sotto i riflettori con il suo stile diretto e senza filtri. Stavolta non su un campo da gioco, ma davanti ai microfoni del podcast El camino de Mario, condotto da Mario Suárez. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera, parlando di allenatori, scelte controverse e rapporti mai banali. Ma a far rumore è stata soprattutto una battuta rivolta a Diego Simeone.

Nel teaser dell’intervista, Costa guarda in camera e, con il consueto mix di ironia e provocazione, lancia la stoccata: "I brasiliani non sono come gli argentini. Cholo, tu mi devi metà del tuo stipendio". Una frase che ha fatto rapidamente il giro dei social, riaccendendo il dibattito tra i tifosi rojiblancos sul peso specifico dell’attaccante negli anni d’oro del club. Al di là della provocazione, Costa ha anche offerto una riflessione più profonda sul suo legame con l’Atleti: "È il club più importante della mia carriera, ma anche quello che mi ha fatto più male", ha ammesso, lasciando intendere che l’addio del 2014 in direzione Chelsea resta una ferita non del tutto rimarginata.

Parole decisamente più morbide, invece, per José Mourinho: "Per me è uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto", ha dichiarato. Spazio anche al capitolo nazionale: la scelta di rappresentare la Spagna "senza mai smettere di sentirmi straniero", e un’ammissione autoironica sulle abitudini alimentari poco rigorose.