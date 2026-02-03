Lo seguivano Lazio e Fiorentina: Diogo Leite, futuro ancora da definire. Spunta il Dortmund

Alla fine la Lazio non si è assicurata un centrale nel mercato invernale. Uno dei nomi forti era quello di Diogo Leite, difensore portoghese classe '99 tra l'altro in scadenza di contratto con l'Union Berlino, quindi grande suggestione come eventuale colpo in entrata. Trattato anche dalla Fiorentina, secondo quanto rivelato da Sky Sport non ha ancora preso accordi o assicurato garanzie di trasferimento ad altri club. Questo vuol dire che il futuro del giocatore è totalmente da definire.

Il 27enne, stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, ha deciso di temporeggiare e nei prossimi mesi farà delle valutazioni riguardo le opzioni sul tavolo. Molto centra anche l'infortunio non grave patito da Leite di recente, sul quale è fortemente focalizzato per risolverlo e guarire, così da tornare in piena forma e giocare. Il futuro verrà definito dopo.

Ma gli occhi indiscreti di club intenzionati ad ingaggiarlo non mancano di certo. Soprattutto in Bundesliga, dove diversi club tedeschi stanno seguendo con attenzione la situazione in vista di giugno - quando sarà svincolato - compreso il Borussia Dortmund. In Italia invece a gravitare attorno al difensore centrale oltre a Lazio e Fiorentina anche la Roma, che aveva preso informazioni. Insomma, Diogo Leite rimane una possibilità da cogliere al volo sul mercato, fermo restando la volontà del giocatore di rimandare ogni discorso sul futuro a tempo debito. Con occhio di riguardo, logicamente, alla destinazione migliore.