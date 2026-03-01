Doccia fredda per la Roma al 3' della ripresa: Conceicao segna l'1-1, Juve di nuovo in partita
Pareggio immediato della Juventus all'Olimpico. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Wesley, la Roma subisce a freddo l'1-1: il gol porta la firma di Francisco Conceicao, che riceve da Bremer sugli sviluppi di una punizione di Koopmeiners e lascia partire un sinistro al volo imparabile per Svilar. Tutto da rifare dunque per i giallorossi al 48'.
