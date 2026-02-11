Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao

La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Ieri, i bianconeri hanno goduto di un giorno di riposo e Spalletti ha voluto che i suoi giocatori svolgessero un allenamento invisibile. Dunque, i calciatori non sono scesi in campo per lavorare, ma la loro testa non si è dovuta staccare da quello che è l’obiettivo della squadra, ovvero la sfida contro l’Inter. Da oggi in avanti, invece, si comincerà a lavorare sul campo e la Juventus avrà di fronte a sé tre giorni di allenamenti per arrivare al meglio al match di sabato. Spalletti curerà tutti gli aspetti e ci saranno anche le classiche sedute video per analizzare pregi e difetti dei nerazzurri.

Sabato tornerà Conceicao.

Per la gara contro l’Inter, la Juventus ritroverà Francisco Conceicao. Il portoghese sta bene e ha smaltito i problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo contro la Lazio. Nell’intervallo del match di domenica, Conceicao si stava scaldando per entrare ed ha avvertito un fastidio al ginocchio. Dopodiché il numero 7 bianconero si è seduto in panchina con il ghiaccio sulla gamba. Ma questo problema non impedirà a Conceicao di essere a disposizione contro l’Inter. Se sarà al top, come si pensa, il numero 7 bianconero sarà titolare sulla trequarti con McKennie e Yildiz. Il rientro di Conceicao rappresenta una soluzione importante per Spalletti, che potrà contare nuovamente sulla qualità e sulla rapidità del portoghese tra le linee. La sua presenza garantisce imprevedibilità alla manovra offensiva e maggiore capacità di saltare l’uomo, aspetti fondamentali in una sfida così delicata. Un’altra novità di formazione nella Juventus, contro l’Inter, sarà rappresentata da Kelly, che si riprenderà il suo posto al fianco di Bremer al centro della difesa. L’inglese, contro la Lazio, era partito dalla panchina perché non era al meglio ed era entrato solo nel corso del secondo tempo. Ora, però, le sue condizioni sono migliorate e lo staff tecnico confida di averlo al massimo per una partita che richiederà solidità e attenzione difensiva per tutti i novanta minuti.

Si avvicina il rientro di Vlahovic.

La Juventus, a metà marzo, dovrebbe ritrovare Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è tornato alla Continassa già la scorsa settimana per cominciare la seconda fase del recupero. Vlahovic è stato vicino alla squadra anche domenica sera, entrando negli spogliatoi prima della partita e, nel finale di gara, è stato pizzicato dalle telecamere presenti a bordo campo mentre esultava dopo il gol di Kalulu. Spalletti spera di poter contare al più presto su DV9, ma il rientro è imminente, tant’è che questa è stata anche una delle valutazioni fatte dalla dirigenza della Juventus in sede di mercato. I bianconeri cercavano una punta che abbinasse qualità tecniche e sostenibilità economica. Di fronte alla difficoltà di trovare un giocatore di livello in prestito, si è preferito non procedere, forti anche del fatto che il rientro di Vlahovic fosse ormai vicino. Il suo ritorno in campo sarà particolarmente importante anche in ottica futura. DV9 sarà determinato a fare bene sia per guadagnarsi una conferma in bianconero sia per strappare un ottimo contratto come free agent. Le prossime settimane saranno quindi decisive per valutare il suo impatto dopo l’infortunio e il contributo che potrà dare alla squadra nel finale di stagione. In ogni caso, Vlahovic e la Juventus, a fine stagione, si siederanno intorno a un tavolo per capire se si potrà trovare un accordo per il rinnovo oppure se le strade saranno destinate a separarsi, con una decisione che avrà un peso significativo sulla programmazione del futuro bianconero.