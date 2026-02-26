Juventus, Conceicao: "Fa male, ma ieri abbiamo dato tutto rispettando questa maglia"

Anche Francisco Conceicao commenta l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Galatasaray tramite un post sul suo profilo Instagram:

"Fa male ma ieri abbiamo dato tutto, rispettando questa maglia e questi colori. Grazie per il vostro incredibile supporto, insieme siamo più forti! Fino alla fine sempre!", ha scritto il bianconero.