Juventus, Conceicao: "Fa male, ma ieri abbiamo dato tutto rispettando questa maglia"
Anche Francisco Conceicao commenta l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Galatasaray tramite un post sul suo profilo Instagram:
"Fa male ma ieri abbiamo dato tutto, rispettando questa maglia e questi colori. Grazie per il vostro incredibile supporto, insieme siamo più forti! Fino alla fine sempre!", ha scritto il bianconero.
