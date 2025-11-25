Doccia gelata per la Juventus: vantaggio del Bodo/Glimt dopo un discreto avvio bianconero
Brutta notizia per la Juventus, che al 27' subisce l'1-0 del Bodo/Glimt. La firma del vantaggio norvegese è di Ole Blomberg. Nasce tutto da un calcio di angolo, sponda di Hogh che trova il numero 11 sul secondo palo: la girata è toccata col piede da Perin, che però non impedisce alla palla di entrare.
