Live TMW
Bodo Glimt, a breve la conference stampa Knutsen
23:36 - Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com vi riporta in diretta le parole del tecnico dei norvegesi.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile