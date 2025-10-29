Domani Cagliari-Sassuolo, i convocati di Pisacane: tornano Mina e Di Pardo, out Deiola

Il Cagliari si sta preparando alla sfida di domani in casa contro il Sassuolo. Fabio Pisacane per l'occasione ritrova Alessandro Di Pardo e Yerry Mina, mentre è ancora assente Alessandro Deiola. Non sarà a disposizione neanche Marko Rog, con Joseph Liteta che invece ha recuperato dall'affaticamento al quadricipite della coscia sinistra. Out ovviamente Andrea Belotti, Nicola Pintus e Boris Radunovic. Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati:

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Yerry Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Liteta, Folorunsho

Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.