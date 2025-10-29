Il Como passa già avanti: Douvikas svetta di testa, 1-0 al Verona dopo 9 minuti
Ha segnato il Como dopo 9 minuti! Alex Valle raccoglie una deviazione vagante sul binario mancino e tenta un cross nel cuore dell'area, Douvikas prende l'ascensore e sblocca il match di testa: è 1-0 al Sinigaglia, Verona già costretto a inseguire.
