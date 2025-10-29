Lecce, Corvino assolve Camarda: "Anche i campioni sbagliano, è un momento di crescita"

Intervenuto ai microfoni di Stile TV, Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato così dell'errore dal dischetto di Francesco Camarda: "Noi siamo una delle squadre più giovani del campionato e quando hai i giovani, questi possono fare errori, sbagliare un calcio di rigore è umano, anche i campioni sbagliano e anche questo è stato un momento di crescita per il ragazzo e per il club".

Che segnale ha mandato Camarda?

"Ha chiesto di battere il rigore, si è preso una grande responsabilità e quando un giocatore chiede di farlo dimostra grande personalità. Camarda rientra nei rigoristi e il mister ha accolto il suo invito. Può succedere di sbagliare un rigore e pregiudicare il risultato, ma fa parte della crescita. Oltre ad avere tanti giocatori nati dopo il 2000, mi piace menzionare un dicembre 2004, Tiago, il difensore centrale che sono certo diventerà un pezzo pregiato del calcio internazionale".

