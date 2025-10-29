Zambo Anguissa pesa quanto McTominay in questo Napoli. Però a dicembre se ne va

Zambo Anguissa anche ieri sul campo del Lecce ha saputo rendersi fondamentale per mettere le ali al Napoli, come avvenuto già diverse volte in questo avvio di seconda stagione degli azzurri agli ordini di mister Antonio Conte. Non solo il camerunense, certo, ha contribuito senz'altro parecchio alla causa anche il calcio di rigore parato da Milinkovic-Savic a Camarda quando ancora la partita era sullo 0-0, ma senza la rete messa a segno da Anguissa, staremmo probabilmente parlando d'altro.

Ad oggi, Zambo Anguissa ha un peso specifico nel Napoli che equivale quello di un pilastro dello scorso anno e finalizzatore famelico come McTominay. Sono infatti 4 i gol segnati dal camerunense in questo campionato, a fronte degli altrettanti realizzati dallo scozzese, tra Serie A e Champions League. Una differenza, sostanziale, c'è però già tra i due: Conte sa che non potrà contare su Anguissa per almeno qualche settimana tra dicembre e gennaio, per la Coppa d'Africa.

Per Zambo Anguissa voto 7,5 nelle pagelle di Lecce-Napoli 0-1 realizzate da TMW: "L'equilibratore è diventato squilibratore: quarto gol in campionato e questo vale 3 punti. Oltre al solito lavoro a centrocampo decide la gara con una zuccata delle sue, di potenza e precisione. In stato di grazia, va anche a calmare Conte in uno dei suoi accessi d'ira".