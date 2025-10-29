Erroraccio di Butez, Serdar ne approfitta: il Verona riprende il Como 1-1
È bastato un errore di costruzione del Como per generare il pareggio del Verona. Butez nell'impostazione dal basso sbaglia tutto e Serdar, senza pietà, ha cavalcato dal vertice dell'area fino alla porta per insaccare l'1-1 al 25'.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l'attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
