Domani Como-Milan, i convocati di Fabregas: out Cavlina, confermati gli indisponibili
Il Como ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A rinviata a dicembre per la Supercoppa Italiana. Non c'è il 23enne portiere Cavlina (attualmente in prestito dalla Dinamo Zagabria, ndr), confermata l'assenza dei vari Diao, Morata, Goldaniga e Addai.
Como-Milan, i convocati di Fabregas:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito
Difensori: Kempf, Valle, Dossena, Ramon, Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.
Como, le ultime di formazione - Fabregas ruoterà qualche elemento rispetto al Bologna, a partire dal turno di riposo per Van der Brempt, pronto Smolcic dal 1’, a sinistra invece confermato Moreno per chiudere con Ramon-Diego Carlos la difesa davanti a Butez. Perrone insostituibile in regia, Caqueret in lizza per la maglia da titolare e in vantaggio su Da Cunha. A salire Kuhn dovrebbe scalzare Vojvoda, a gravitare attorno a Nico Paz ci sarà sempre Jesus Rodriguez. Douvikas il 9 in attacco.